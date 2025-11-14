By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 14, 2025
मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए विवाह पंचमी पर करें ये उपाय
हिंदू धर्म में विवाह पंचमी के पर्व का खास महत्व होता है। यह हर साल अगहन मास के शुक्लपक्ष की पंचमी पर पड़ता है।
विवाह पंचमी
इस पावन पर्व पर विधि-विधान से पूजा करने पर सिया राम की कृपा जरूर बरसती है। वाह पंचमी 25 नवंबर को ही मनाई जाएगी।
सिया राम की कृपा
मान्यतानुसार, विवाह पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है।
विशेष उपाय
शीघ्र विवाह के लिए विवाह पंचमी पर भगवान राम और सीता माता को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इस पूजा से शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं।
पहला उपाय
हिंदू मान्यता के अनुसार, भगवान राम के गुणों का गान करने वाली रामचरित मानस सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है।
राम के गुणों का गान
महामंत्र
सनातन परंपरा में भगवान सीता राम को महामंत्र माना गया है, जिसका जप करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ा बड़ा से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है।
रामचरित मानस का पाठ
शुभ फलाों की प्राप्ति और मनचाही कामना को पूरा करने के लिए विवाह पंचमी पर रामचरित मानस का पाठ करना भी अत्यंत ही फलदायी माना गया है।
दान
विवाह पंचमी वाले दिन व्यक्ति को किसी जरूरतमंद दंपत्ति को अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी कन्या के विवाह में आर्थिक मदद भी करनी चाहिए।
क्या चढ़ाएं
अखंड सौभाग्य की कामना को पूरा करने के लिए महिलाओं को विवाह पंचमी के दिन सीता माता को विशेष रूप से सुहाग की सामग्री और सिंदूर चढ़ाना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
