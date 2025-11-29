By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
Tmkoc: मुनमुन दत्ता की वेकेशन फोटोज और कूल लुक
मुनमुन दत्ता, जानी-मानी टीवी अभिनेत्री, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपने लाइफस्टाइल और फैशन के लिए भी जानी जाती हैं।
मुनमुन दत्ता
Instagram:
mmoonstar
इसके अलावा मुनमुन घूमने की भी काफी शौकीन हैं। हाल ही में उन्होंने शंघाई वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं जो खूब वायरल हो रही हैं।
घूमने की शौकीन
शंघाई की गलियों में घूमते हुए मुनमुन ने वहां की संस्कृति और खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया।
वायरल फोटोज
मुनमुन ने इस दौरान काफी कूल-रिफ्रेशिंग लुक कैरी किया है और परफेक्ट विंटर फैशन गोल्स दे रही हैं।
कूल लुक
चारकोल ग्रे कलर के ओवरकोट के साथ मफलर बहुत कमाल लग रहा है।
ओवरकोट
वहीं, मुनमुन ने सर्दी के मौसम में भी बोल्ड और ब्राइट मेकअप लुक्स को चुना है।
बोल्ड मेकअप
मुनमुन की यात्रा की ये कलरफुल तस्वीरें उनके फैंस के लिए एक खास तोहफा हैं।
वाइब्रेंट
इन फोटोज में मुनमुन ना सिर्फ वेकेशन गोल्स दे रही हैं बल्कि उनका लुक फैशन इंस्पिरेशन भी है।
यात्रा और फैशन
