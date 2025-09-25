By Deepali Srivastava
अंडरआर्म्स के बाल और कालापन दूर करेगा ये तेल
बगल के बालों को हटाने के लिए महिलाएं कई क्रीम या वैक्सिंग का सहारा लेती हैं। अंडरआर्म्स के बाल स्लीवलेस ड्रेस पहनने में अड़चन डालते हैं।
रेजर या क्रीम इस्तेमाल करने से बगल में कालापन हो जाता है। वैक्सिंग में दर्द काफी होता है। ऐसे में कोई ऐसा तरीका है, जिससे बाल भी हट जाये और दर्द न हो।
अंडरआर्म्स के बाल बिना दर्द के हटाना चाहती हैं और कालापन भी नहीं चाहिए, तो एक तेल लगाएं। चलिए बताते हैं कौन सा तेल लगाना चाहिए।
किचन में यूज होने वाला सरसों का तेल आपकी अंडरआर्म्स न सिर्फ क्लीन करेगा बल्कि कालापन भी दूर करेगा।
1 स्पून गुनगुने सरसों के तेल में 1 चम्मच गेहूं का आटा मिलाएं। इस पेस्ट को अंडरआर्म्स पर लगाकर छोड़ दें।
जब ये पेस्ट सूख जाये, तब इसे रगड़कर छुड़ा दें। इससे अंडरआर्म्स के बाल साफ हो जाएंगे और स्किन क्लीन होगी।
सरसों के तेल में नींबू का रस मिक्स करें। इसे अंडरआर्म्स पर लगाकर क्लीन करें। इससे कालापन दूर हो जायेगा।
सरसों का तेल और बेसन मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को बगल में लगा दें और सूखने दें।
सूखने के बाद इसे रगड़कर क्लीन करें। बेसन-तेल पेस्ट से बाल और कालापन साफ हो जायेगा।
सरसों के तेल में ये चीजें मिलाकर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अंडरआर्म्स स्किन सेंसिटिव होती है, जलन पड़ सकती है।
