तीज के निर्जला व्रत में नहीं होंगी बीमार, ऐसे रखें ख्याल
हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं 26 अगस्त को करेंगी। इस व्रत में 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखना पड़ता है।
हरतालिका तीज
व्रत के अगले दिन महिलाओं को लो बीपी, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसे में कमजोरी भी आ जाती है।
हेल्थ इश्यू
अगर आप भी तीज का व्रत करने जा रही हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चीजों का ख्याल रखें। आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगी।
खास टिप्स
व्रत के एक दिन पहले हेल्दी खाना खाएं और खूब पानी पिएं। इससे आपका शरीर अगले दिन भी आप तरोताजा महसूस करेंगे।
व्रत के पहले
नारियल पानी
निर्जला व्रत रखने से पहले सुबह सहरी की जाती है। इस सहरी में आप नारियल पानी पी लें। नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
दही
सहरी में आप दही जरूर शामिल करें। दही खाने से प्यास नहीं लगेगी और भूख भी कम लगेगी। इसमें फाइबर होता है।
ड्राई फ्रूट्स
सहरी डाइट में आप मेवे वाला दूध भी ले सकते हैं। इससे भूख नहीं लगेगी और कमजोरी भी। मेवे में कई पोषक तत्व होते हैं।
मेहनती काम
व्रत के दिन ज्यादा मेहनत वाले काम करने से बचें। ऐसा करने से आपको शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी।
नहाएं
अगर आपको व्रत के दौरान प्यास लगें या गर्मी महसूस हो, तो ठंडे पानी से नहाएं। नहाने से शरीर तरोताजा हो जाता है।
धूप में न जाएं
व्रत के दौरान ज्यादा देर तक धूप में न रहें। धूप की गर्मी से प्यास लगेगी और नमक न खाने के कारण बीपी भी लो होगा।
