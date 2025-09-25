By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं बाजार जैसे फ्लफी पाव!

पाव एक लोकप्रिय भारतीय ब्रेड है जिसे विभिन्न व्यंजनों (पाव भाजी, बन टिक्की, मिसल पाव, वड़ा पाव, आदि) के साथ परोसा जाता है।

सॉफ्ट पाव

सॉफ्ट और फ्लफी पाव बनाने के लिए मैदा, चीनी, नमक, खमीर, मक्खन, दूध/पानी चाहिए।

रेसिपी

खमीर को गर्म पानी और चीनी के साथ मिलाकर सक्रिय करें, फिर मैदा में मिलाएं।

स्टेप 1

नरम आटा गूंथें, मक्खन डालें और फिर से गूंथें।

स्टेप 2

आटे को गर्म जगह पर 1-2 घंटे के लिए रखकर छोड़ दें ताकि वो फूलकर दोगुना हो जाए। ऐसा करने से पाव फ्लफी बनते हैं।

स्टेप 3

फूले हुए आटे को पंच करें, छोटे भागों में बांटें और गोलाकार बनाएं।

स्टेप 4

बेकिंग ट्रे पर रखें, दूध/पानी से ब्रश करें और फिर से फूलने दें।

बेक करें

बेक होने के बाद गरमा-गरम पाव परोसें और परिवार के साथ आनंद लें।

परोसें

