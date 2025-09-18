By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
घर पर कुरकुरा रवा डोसा बनाएं!
यह एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है जो सूजी, चावल का आटा और मैदा से बनता है।
रवा डोसा
Photo: Adobe Stock
सामग्री: सूजी, चावल का आटा, मैदा, दही, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते, जीरा, नमक और पानी।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
सूजी, चावल का आटा, मैदा को मिलाएं। (सूजी की मात्रा ज्यादा रखें) दही, नमक और पानी डालकर घोल बनाएं।
बैटर तैयारी
Photo: Adobe Stock
तेल में जीरा, करी पत्ते, हरी मिर्च, और अदरक डालकर भूनें और घोल में मिलाएं।
तड़का
Photo: Adobe Stock
नॉन-स्टिक पैन गरम करें, घोल को पतला फैलाएं और किनारों पर थोड़ा घी या तेल लगाएं।
आसानी से बनाएं
Photo: Adobe Stock
डोसा को पलटें और दूसरी तरफ भी सुनहरा होने तक पकाएं।
पकाएं
Photo: Adobe Stock
नारियल की चटनी, सांभर और अलग-अलग अचार के साथ रवा डोसा का आनंद लें।
परोसें
Photo: Adobe Stock
घोल को पतला रखें ताकि डोसा क्रिस्पी बने।
अन्य टिप्स
Photo: Adobe Stock
घर पर बनाएं चटपटा चाट मसाला!
Click Here