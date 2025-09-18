By Shubhangi Gupta
घर पर कुरकुरा रवा डोसा बनाएं!

यह एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है जो सूजी, चावल का आटा और मैदा से बनता है।

रवा डोसा

Photo: Adobe Stock

सामग्री: सूजी, चावल का आटा, मैदा, दही, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते, जीरा, नमक और पानी।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

सूजी, चावल का आटा, मैदा को मिलाएं। (सूजी की मात्रा ज्यादा रखें) दही, नमक और पानी डालकर घोल बनाएं।

बैटर तैयारी

Photo: Adobe Stock

तेल में जीरा, करी पत्ते, हरी मिर्च, और अदरक डालकर भूनें और घोल में मिलाएं।

तड़का

Photo: Adobe Stock

नॉन-स्टिक पैन गरम करें, घोल को पतला फैलाएं और किनारों पर थोड़ा घी या तेल लगाएं।

आसानी से बनाएं

Photo: Adobe Stock

डोसा को पलटें और दूसरी तरफ भी सुनहरा होने तक पकाएं। 

पकाएं

Photo: Adobe Stock

नारियल की चटनी, सांभर और अलग-अलग अचार के साथ रवा डोसा का आनंद लें।

परोसें

Photo: Adobe Stock

घोल को पतला रखें ताकि डोसा क्रिस्पी बने।

अन्य टिप्स

Photo: Adobe Stock

