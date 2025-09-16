By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 16, 2025

 Food

परफेक्ट वेज कबाब बनाने के सीक्रेट टिप्स!

टिप 1: ताजी सब्जियों का चुनाव करें जिससे कबाब में नैचुरल स्वाद और खुशबू आए।

वेज कबाब

Photo: Adobe Stock

मसालों को भूनकर पीसें, यह कबाब को और भी अरोमाटिक बनाता है।

टिप 2

बेसन या ब्रेडक्रम्ब्स का इस्तेमाल करें जिससे कबाब क्रिस्पी बने। बाइंडिंग के लिए आलू मिला सकते हैं।

टिप 3

Photo: Adobe Stock

हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां मिलाएं, यह हर बाइट में ताजगी भर देगा।

टिप 4

धीमी आंच पर पकाने से कबाब अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी होते हैं।

टिप 5

हरी चटनी और प्याज के रिंग्स के साथ कबाब को परोसें और लुत्फ उठाएं।

सर्विंग टिप

Photo: Adobe Stock

कबाब को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं।

बोनस टिप

कबाब को और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए पनीर, सोया और दालें भी इसके मिश्रण में मिला सकते हैं।

हेल्दी विकल्प

