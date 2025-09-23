By Shubhangi Gupta
परफेक्ट समक चावल खिचड़ी के लिए टिप्स!
समक राइस जिन्हें 'व्रत के चावल' भी कहते हैं, एक आदर्श अनाज है जो ऊर्जा से भरपूर होता है।
व्रत के चावल
Photo: Adobe Stock
खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले समक चावल को पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रखें।
1
Photo: Adobe Stock
ताजे मसालों का प्रयोग करें, जैसे कुटा हुआ जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च।
2
घी का इस्तेमाल करें, यह खिचड़ी को अधिक फ्लेवर और रिचनेस देता है।
3
मूंगफली या काजू डालें, यह खिचड़ी में क्रंच जोड़ देते हैं और स्वाद भी दोगुना हो जाता है।
4
धीमी आंच पर पकाएं, इससे खिचड़ी अच्छी तरह से पकती है और स्वाद बढ़ता है।
5
Photo: Adobe Stock
समक खिचड़ी एक हल्का और पौष्टिक आहार है जो शरीर को ऊर्जा देता है। इसके अलावा यह ग्लूटेन-फ्री भी होती है।
फायदे
Photo: Adobe Stock
समक चावल खिचड़ी को दही या व्रत वाली चटनी के साथ परोसें, यह और भी लजीज लगेगी।
परोसें
Photo: Adobe Stock
