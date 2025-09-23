By Shubhangi Gupta
परफेक्ट समक चावल खिचड़ी के लिए टिप्स!

समक राइस जिन्हें 'व्रत के चावल' भी कहते हैं, एक आदर्श अनाज है जो ऊर्जा से भरपूर होता है।

व्रत के चावल

खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले समक चावल को पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रखें।

1

ताजे मसालों का प्रयोग करें, जैसे कुटा हुआ जीरा, काली मिर्च और हरी मिर्च।

2

घी का इस्तेमाल करें, यह खिचड़ी को अधिक फ्लेवर और रिचनेस देता है।

3

मूंगफली या काजू डालें, यह खिचड़ी में क्रंच जोड़ देते हैं और स्वाद भी दोगुना हो जाता है।

4

धीमी आंच पर पकाएं, इससे खिचड़ी अच्छी तरह से पकती है और स्वाद बढ़ता है।

5

समक खिचड़ी एक हल्का और पौष्टिक आहार है जो शरीर को ऊर्जा देता है। इसके अलावा यह ग्लूटेन-फ्री भी होती है।

फायदे

समक चावल खिचड़ी को दही या व्रत वाली चटनी के साथ परोसें, यह और भी लजीज लगेगी।

परोसें

