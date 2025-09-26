By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025

 Food

घर पर परफेक्ट अप्पम बनाने की विधि

अप्पम, एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय डिश है जो चावल के आटे से बनती है।

टेस्टी अप्पम

Photo: Adobe Stock

अप्पम की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पंजी केंद्र और कुरकुरे किनारे हैं।

खासियत

Photo: Adobe Stock

सामग्री: चावल, उड़द दाल, पका हुआ चावल, नारियल, खमीर।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

अप्पम बनाने के लिए चावल को उड़द दाल और नारियल के साथ पीसकर घोल तैयार करें।

स्टेप 1

घोल में खमीर उठने दें, यह अप्पम को फूला और हल्का बनाता है।

स्टेप 2

अप्पम पैन का उपयोग करें, मध्यम आंच पर घोल डालें और पैन को घुमाकर घोल फैलाएं।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

ढककर अप्पम को भाप से पकने दें जब तक किनारे सुनहरे ना हो जाएं।

स्टेप 4

Photo: Adobe Stock

गरमा-गरम अप्पम को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें और परिवार के साथ आनंद लें।

परोसें

Photo: Adobe Stock

