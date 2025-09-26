By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025
Food
घर पर परफेक्ट अप्पम बनाने की विधि
अप्पम, एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय डिश है जो चावल के आटे से बनती है।
टेस्टी अप्पम
Photo: Adobe Stock
अप्पम की सबसे बड़ी खासियत इसका स्पंजी केंद्र और कुरकुरे किनारे हैं।
खासियत
Photo: Adobe Stock
सामग्री: चावल, उड़द दाल, पका हुआ चावल, नारियल, खमीर।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
अप्पम बनाने के लिए चावल को उड़द दाल और नारियल के साथ पीसकर घोल तैयार करें।
स्टेप 1
घोल में खमीर उठने दें, यह अप्पम को फूला और हल्का बनाता है।
स्टेप 2
अप्पम पैन का उपयोग करें, मध्यम आंच पर घोल डालें और पैन को घुमाकर घोल फैलाएं।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
ढककर अप्पम को भाप से पकने दें जब तक किनारे सुनहरे ना हो जाएं।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
गरमा-गरम अप्पम को नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें और परिवार के साथ आनंद लें।
परोसें
Photo: Adobe Stock
