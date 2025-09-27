By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं प्राकृतिक धूप कोन!

धूप कोन क्या होता है? यह एक प्राकृतिक खुशबूदार उत्पाद है जो वातावरण को शुद्ध करता है।

सामग्री: ताजे फूल, चंदन पाउडर, गोंद, जलाने योग्य बेस, आवश्यक तेल।

कैसे बनाएं?

फूलों को सुखाएं: फूलों को धूप में या फूल सुखाने की मशीन में सुखाएं।

पीसें और मिलाएं: सूखे फूलों को पीसकर चंदन पाउडर के साथ मिलाएं।

गोंद का प्रयोग: गोंद को पानी में घोलकर मिश्रण में मिलाएं ताकि आकार बन सके।

आकार देना: मिश्रण को धूप कोन के आकार में ढालें और सेट होने दें।

आवश्यक तेल जोड़ें: सुगंध बढ़ाने के लिए आवश्यक तेल मिलाएं।

धूप कोन को छाया में सुखाएं ताकि खुशबू बनी रहे। सुखाने के बाद, धूप कोन का उपयोग करें या एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।

उपयोग करें

