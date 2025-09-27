By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं प्राकृतिक धूप कोन!
धूप कोन क्या होता है? यह एक प्राकृतिक खुशबूदार उत्पाद है जो वातावरण को शुद्ध करता है।
धूप कोन
सामग्री: ताजे फूल, चंदन पाउडर, गोंद, जलाने योग्य बेस, आवश्यक तेल।
कैसे बनाएं?
फूलों को सुखाएं: फूलों को धूप में या फूल सुखाने की मशीन में सुखाएं।
स्टेप 1
पीसें और मिलाएं: सूखे फूलों को पीसकर चंदन पाउडर के साथ मिलाएं।
स्टेप 2
गोंद का प्रयोग: गोंद को पानी में घोलकर मिश्रण में मिलाएं ताकि आकार बन सके।
स्टेप 3
आकार देना: मिश्रण को धूप कोन के आकार में ढालें और सेट होने दें।
स्टेप 4
आवश्यक तेल जोड़ें: सुगंध बढ़ाने के लिए आवश्यक तेल मिलाएं।
स्टेप 5
धूप कोन को छाया में सुखाएं ताकि खुशबू बनी रहे। सुखाने के बाद, धूप कोन का उपयोग करें या एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।
उपयोग करें
