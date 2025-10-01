By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
घर पर लच्छेदार रबड़ी बनाने के
टिप्स
!
लच्छा
रबड़ी क्या है? यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो दूध को उबालकर और मलाई को परतों में जमाकर बनाई जाती है।
लच्छा
रबड़ी
सामग्री: ताजा
फुल
क्रीम
दूध, चीनी, केसर, इलायची पाउडर और मेवे जैसे बादाम और
पिस्ता
।
रेसिपी
दूध को एक भारी तले के पैन में उबालें और धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं।
स्टेप 1
दूध की मलाई को किनारे करते जाएं और परतें बनाएं। चीनी और केसर मिलाएं।
स्टेप 2
Instagram:
kalkikanmani
इलायची पाउडर डालें और मिश्रण को और पकाएं जब तक यह आधा ना हो जाए।
स्टेप 3
गैस बंद करें और ठंडा होने दें। बाद में मेवे डालकर
गार्निश
करें।
स्टेप 4
Instagram:
kalkikanmani
लच्छा
रबड़ी को ठंडा या गरम, दोनों तरह से परोसा जा सकता है।
परोसें
Instagram:
kalkikanmani
इसके अलावा जलेबी के साथ खा सकते हैं और इसकी आइसक्रीम भी जमा सकते हैं।
आनंद लें
क्रंची चिवड़ा नमकीन की झटपट रेसिपी!
Click Here