घर पर लच्छेदार रबड़ी बनाने के टिप्स!

लच्छा रबड़ी क्या है? यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो दूध को उबालकर और मलाई को परतों में जमाकर बनाई जाती है।

लच्छा रबड़ी

सामग्री: ताजा फुल क्रीम दूध, चीनी, केसर, इलायची पाउडर और मेवे जैसे बादाम और पिस्ता

रेसिपी

दूध को एक भारी तले के पैन में उबालें और धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं।

स्टेप 1

दूध की मलाई को किनारे करते जाएं और परतें बनाएं। चीनी और केसर मिलाएं।

स्टेप 2

इलायची पाउडर डालें और मिश्रण को और पकाएं जब तक यह आधा ना हो जाए।

स्टेप 3

गैस बंद करें और ठंडा होने दें। बाद में मेवे डालकर गार्निश करें। 

स्टेप 4

लच्छा रबड़ी को ठंडा या गरम, दोनों तरह से परोसा जा सकता है।

परोसें

इसके अलावा जलेबी के साथ खा सकते हैं और इसकी आइसक्रीम भी जमा सकते हैं।

आनंद लें

