By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
बालों का झड़ना रोक देगा इस फूल का तेल
बालों का झड़ना और टूटना आजकल हर किसी की समस्या बन चुकी है। बालों के लगातार झड़ने से खोपड़ी गंजी दिखने लगती है।
बालों का झड़ना
लोग बालों का झड़ना रोकने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू उपायों तक सब ट्राई कर लेते हैं। लेकिन असर नहीं होता।
घरेलू तरीके
हम आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बालों के लिए वरदान माना जाता है। इसका तेल लगाने से बालों का झड़ना भी रुक सकता है।
फूल का तेल
हम बात कर रहे हैं गुड़हल के फूल के बारे में। लाल रंग का ये फूल विटामिन सी और कई एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है।
कौन सा फूल
चलिए आपको बताते हैं गुड़हल के फूल का तेल कैसे बनाना और लगाना है। इससे क्या फायदे मिलेंगे।
कैसे बनाएं तेल
गुड़हल की पंखुड़ियां
सबसे पहले तो गुड़हल की 10-12 पंखुड़ियां तोड़कर धोएं और धूप में उसे सुखा लें।
गरी का तेल
फिर नारियल के तेल को गैस पर गर्म होने के लिए चढ़ाएं। इसमें सूखी हुई पंखुड़ियां डालकर 5 मिनट तक पकाएं।
तेल स्टोर करें
फिर इस तेल को ठंडा करके छानकर शीशी में रख लें। हेयर वॉश करने से 1 घंटे पहले इसे बालों में लगाएं।
शाइनी बाल
इस तेल को लगाने से बाल झड़ेंगे नहीं और शाइनी होंगे। बालों का रूखा पन खत्म हो जायेगा।
हेयर ग्रोथ
इस तेल से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और मजबूती आएगी। हफ्ते में दो बार जरूर लगाएं।
