By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
रसोई के कचरे से बनाएं पौधों के लिए खाद
पौधों के लिए खाद उतनी जरूरी है, जितनी इंसान के लिए जरूरी दवाई। इससे पौधे हरे-भरे और स्वस्थ रहते हैं।
पौधों के लिए खाद
किचन में दिनभर कई तरह का कचरा निकलता है। चाय पत्ती, छिलके वगैरह। इस कचरे से आप खाद तैयार कर सकते हैं।
किचन का कचरा
चलिए बताते हैं किचन के कचरे से आप खाद कैसे बनाएं। कौन सा कचरा आपको रखना है।
कैसे तैयार करें
चाय बनाने के बाद चाय पत्ती हम फेंक देते हैं। इसे फेंकने के बजाय पानी से धोकर रखें।
चाय पत्ती
सुखाएं
चाय पत्ती को दो दिन तक धूप में रखें और सुखा लें। फिर इसे आप खाद के तौर पर पौधे में डालें।
प्याज-लहसुन के छिलके
प्याज-लहसुन के छिलके भी मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं। इन्हें छीलकर फेंकने के बजाय पन्नी में रख लें।
मिट्टी में मिलाएं
जब भी खाद डालनी है, तो मिट्टी में इन्हें मिलाकर पानी डाल दें। बस इससे पौधों को पोषण मिलेगा।
फलों के छिलके
फलों के छिलके भी आपके लिए खाद का काम करेंगे। फल जैसे केला, सेब, अनार, संतरे का छिलका सुखा लें।
पौधे में डालें
इन सूखे हुए छिलकों को मिट्टी में मिलाकर खाद के तौर पर इस्तेमाल करें। आपके पौधे मस्त रहेंगे।
