घर पर बनाएं क्रिस्पी
सौंफ रस्क!
सौंफ रस्क क्या है? यह एक मीठा और क्रिस्पी स्नैक है जिसमें सौंफ का अनोखा स्वाद होता है।
सौंफ रस्क
Photo: Adobe Stock
सामग्री: मैदा, चीनी, दूध, मक्खन, सौंफ, बेकिंग पाउडर और नमक।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
सबसे पहले मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लें, फिर सौंफ मिलाएं।
स्टेप 1
Photo: Adobe Stock
मिश्रण तैयारी: मक्खन और चीनी को फेंटें, दूध मिलाएं और सूखी सामग्री के साथ मिलाएं।
स्टेप 2
Photo: Adobe Stock
आकार देना: तैयार मिश्रण को लोफ शेप में डालें और पहले से गरम ओवन में बेक करें।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
दो बार बेकिंग: बेक होने के बाद, लोफ को स्लाइस में काटें और फिर से बेक करें ताकि वह कुरकुरा हो जाए।
स्टेप 4
Photo: Adobe Stock
ठंडा करें: रस्क को ओवन से निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें।
स्टेप 5
Photo: Adobe Stock
ठंडा होने पर एयरटाइट डिब्बे में रखें और चाय के साथ परोसें।
सर्विंग और स्टोरेज
