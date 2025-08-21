By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं क्रिस्पी सौंफ रस्क!

सौंफ रस्क क्या है? यह एक मीठा और क्रिस्पी स्नैक है जिसमें सौंफ का अनोखा स्वाद होता है।

सामग्री: मैदा, चीनी, दूध, मक्खन, सौंफ, बेकिंग पाउडर और नमक।

सबसे पहले मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लें, फिर सौंफ मिलाएं।

मिश्रण तैयारी: मक्खन और चीनी को फेंटें, दूध मिलाएं और सूखी सामग्री के साथ मिलाएं।

आकार देना: तैयार मिश्रण को लोफ शेप में डालें और पहले से गरम ओवन में बेक करें।

दो बार बेकिंग: बेक होने के बाद, लोफ को स्लाइस में काटें और फिर से बेक करें ताकि वह कुरकुरा हो जाए।

ठंडा करें: रस्क को ओवन से निकालें और ठंडा होने के लिए रख दें।

ठंडा होने पर एयरटाइट डिब्बे में रखें और चाय के साथ परोसें।

