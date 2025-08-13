By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 13, 2025

प्याज और लहसुन को फ्रेश रखने के टिप्स

प्याज और लहसुन का उपयोग भारतीय खाने में आम है। इन्हें फ्रेश रखना जरूरी होता है, इसके लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखें।

प्याज-लहसुन

उपयोग से पहले प्याज और लहसुन को धोने से बचें, नमी से वे जल्दी खराब हो सकते हैं।

1

इन्हें सूखी और हवादार जगह पर रखें जिससे नमी और फफूंदी से बचा जा सके।

2

प्याज और लहसुन को अलग-अलग जालीदार बैग में रखें ताकि हवा आसानी से गुजर सके।

3

Photo: Adobe Stock

इन्हें सीधे सूर्य की रोशनी से दूर रखें, जिससे वे अधिक समय तक ताजा रहें।

4

Photo: Adobe Stock

प्याज को फ्रिज में ना रखें, इससे वे नरम हो सकते हैं और स्वाद खो सकते हैं।

5

लहसुन को छिलके सहित रखें, छिलका उतारने से वे जल्दी खराब हो सकते हैं।

6

अगर प्याज या लहसुन अंकुरित हो जाएं तो उन्हें तुरंत उपयोग कर लें या फेंक दें।

7

