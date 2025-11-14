By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
शुद्ध-दानेदार घी की पहचान के आसान टिप्स
घी, भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है जो अपने स्वाद और सेहत लाभ के लिए प्रसिद्ध है।
शुद्ध घी
शुद्धता की जांच: घी की सतह पर उंगली लगाकर देखें, असली घी में दानेदार बनावट होती है।
1
पिघलने का तरीका: शुद्ध घी धीरे-धीरे पिघलता है और एक समान रूप से जमता है।
2
गंध की परीक्षा: असली घी में से नटी और सुगंधित खुशबू आती है, जबकि नकली में नहीं।
3
आग परीक्षण: चम्मच में घी गरम करें, शुद्ध घी तुरंत जल उठेगा और धुआं कम होगा।
4
ठंडा परीक्षण: फ्रिज में घी को ठंडा करें, शुद्ध घी सख्त और एकरूप हो जाएगा।
5
पानी का परीक्षण: घी को पानी में डालें, असली घी पानी के ऊपर तैरेगा और फैलेगा नहीं।
6
एसिडिटी टेस्ट: घी में थोड़ा चीनी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं, लाल रंग नकली घी का संकेत है।
7
घी की उम्र: असली घी लंबे समय तक खराब नहीं होता, यह इसकी शुद्धता का संकेत है।
8
यह पाचन में सहायक है, त्वचा को पोषण देता है और ऊर्जा का स्रोत है।
शुद्ध घी के फायदे
इडली-ढोकला के अलावा ट्राई करें ये स्टीम्ड डिशेज
Click Here