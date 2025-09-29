By Shubhangi Gupta
पान के पत्तों की घरेलू खेती के टिप्स
पान के पत्ते भारतीय संस्कृति में खास महत्व रखते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।
पान के पत्ते
Photo: Adobe Stock
घर में पान की खेती के लिए छायादार स्थान और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनें।
1
Photo: Adobe Stock
पान के पौधे के लिए जैविक खाद और गोबर की खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद से बचें।
2
Photo: Adobe Stock
पान के पौधे को नियमित रूप से पानी दें लेकिन अत्यधिक पानी से बचें ताकि जड़ें सड़ें नहीं।
3
Photo: Adobe Stock
पौधे की वृद्धि के लिए छंटाई जरूरी है, यह नई शाखाओं को बढ़ावा देती है।
4
कीटों और रोगों से बचाव के लिए नीम के तेल या जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें।
5
पान के पत्तों की कटाई सही समय पर करें, जब वे पूरी तरह से हरे और ताजा हों।
6
कटाई के बाद पत्तों को ठंडे स्थान पर रखें और उपयोग से पहले अच्छी तरह से साफ करें।
7
Photo: Adobe Stock
