पान के पत्तों की घरेलू खेती के टिप्स

पान के पत्ते भारतीय संस्कृति में खास महत्व रखते हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं।

पान के पत्ते

Photo: Adobe Stock

घर में पान की खेती के लिए छायादार स्थान और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनें।

1

Photo: Adobe Stock

पान के पौधे के लिए जैविक खाद और गोबर की खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद से बचें।

2

Photo: Adobe Stock

पान के पौधे को नियमित रूप से पानी दें लेकिन अत्यधिक पानी से बचें ताकि जड़ें सड़ें नहीं।

3

Photo: Adobe Stock

पौधे की वृद्धि के लिए छंटाई जरूरी है, यह नई शाखाओं को बढ़ावा देती है।

4

कीटों और रोगों से बचाव के लिए नीम के तेल या जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें।

5

पान के पत्तों की कटाई सही समय पर करें, जब वे पूरी तरह से हरे और ताजा हों।

6

कटाई के बाद पत्तों को ठंडे स्थान पर रखें और उपयोग से पहले अच्छी तरह से साफ करें।

7

Photo: Adobe Stock

