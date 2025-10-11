By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 11, 2025

घर में चीकू उगाएं, आसान तरीका

चीकू एक स्वादिष्ट फल है जिसे घर पर उगाना संभव है। इसके लिए उचित जलवायु और मिट्टी आवश्यक है।

घर पर उगाएं चीकू

बीज से चीकू उगाने के लिए, स्वस्थ फल से बीज निकालें और उन्हें साफ करके सुखा लें।

1

बीजों को गमले में बोने से पहले, उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर अंकुरित करें।

2

अंकुरित बीजों को गमले में बोएं जिसमें अच्छी जल निकासी और उपजाऊ मिट्टी हो।

3

चीकू के पौधे को पर्याप्त सूर्य प्रकाश और नियमित पानी देना चाहिए।

4

पौधे की वृद्धि के लिए नियमित रूप से खाद और पोषक तत्व देना महत्वपूर्ण है।

5

रोग और कीटों से बचाव के लिए पौधे की नियमित जांच और उपचार करें।

6

फल आने पर, चीकू को सही समय पर तोड़ें और उन्हें सही तरीके से स्टोर करें।

7

