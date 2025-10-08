By Shubhangi Gupta
घर पर अरबी उगाने का सिंपल तरीका

अरबी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है जिसे घर पर उगाना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

घर में अरबी

Photo: Adobe Stock

अरबी के बीज कंद (ट्यूबर) का चयन करें जो स्वस्थ और बिना किसी निशान के हों।

1

Photo: Adobe Stock

मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करें, इसमें जैविक खाद मिलाएं ताकि पोषण समृद्ध हो।

2

कंद को धूप में अंकुरित करें, जब तक कि छोटे अंकुर ना निकल आएं।

3

अंकुरित कंद को गमले या खेत में लगभग 2-3 इंच गहराई में लगाएं।

4

खरपतवार और कीटों से बचाव के लिए नियमित देखभाल करें।

5

अरबी के पत्ते बड़े और हरे होने पर, यह तैयार है कटाई के लिए। (लगभग 7-8 महीने में अरबी के कंद तैयार हो जाते हैं, ध्यान से खोदकर निकालें)।

6

Photo: Adobe Stock

कटाई के बाद, ताजा अरबी का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में करें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं।

उपयोग करें

