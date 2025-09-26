By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में वर्टिकल गार्डनिंग, हरियाली का नया ट्रेंड
वर्टिकल गार्डनिंग क्या है? यह एक तकनीक है जिसमें दीवारों पर पौधे उगाए जाते हैं।
वर्टिकल गार्डनिंग
इसके लिए आपको प्लांटर्स, जल निकासी प्रणाली, मिट्टी और पौधे चाहिए होंगे।
1
दीवार का चयन करें जहां पर्याप्त सूर्य का प्रकाश आता हो और हवा का अच्छा संचार हो।
2
प्लांटर्स को दीवार पर ठीक से लगाएं और सुनिश्चित करें कि वे मजबूती से टिके रहें।
3
मिट्टी का चयन करें जो पानी की अच्छी निकासी और जड़ों के लिए हवा प्रदान करे।
4
पौधों का चयन करें जो स्थानीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ सकें और कम देखभाल मांगें।
5
जल निकासी प्रणाली को सही तरीके से स्थापित करें ताकि अतिरिक्त पानी निकल सके।
6
नियमित रूप से पौधों की देखभाल करें, पानी दें और खाद डालें। अपने वर्टिकल गार्डन को समय-समय पर छांटें और रख-रखाव करें।
7
घर पर अंजीर उगाने के सिंपल टिप्स!
Click Here