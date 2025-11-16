By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
किचन के सिंक का जाम पाइप साफ करने के 5 सरल तरीके
किचन में साफ-सफाई रहना काफी जरूरी है। किचन में गंदगी का मतलब है घर में बीमारियां फैलना। ऐसे में बेसिन भी क्लीन रखना चाहिए।
किचन का सिंक
सिंक में बर्तन धोते समय अक्सर जूठन पाइप में चली जाती है और फिर वो जाम हो जाता है। पाइप जाम होने पर अक्सर लोग प्लंबर बुला लेते हैं।
जाम हो गया पाइप
लेकिन आप किचन का जाम हुआ पाइप कुछ मिनटों में खुद की साफ कर सकते हैं। चलिए आपको इसे साफ करने के सरल तरीके बताते हैं।
कैसे साफ करें
हार्पिक से टॉयलेट सीट आपने खूब साफ की होगी। पाइप जाम होने पर हार्पिक आप पाइप में डालकर 10 मिनट छोड़ दें। फिर नल खोल दें, पाइप की गंदगी निकल जाएगी।
हार्पिक
गर्म पानी में बेकिंग सोडा, नींबू का रस, नमक का घोल बनाएं। इस घोल को सिंक की पाइप में डालकर छोड़ें। इसके बाद ब्रश या फिर नल चलाकर पानी से क्लीन करें।
बेकिंग सोडा
बोरेक्स पाउडर
सिंक की पाइप को साफ करने के लिए बोरेक्स पाउडर भी मार्केट में मिलता है। बोरेक्स पाउडर को पाइप में डाल दें, 15 मिनट बाद पानी से साफ करें।
सिरका
सिरका भी क्लीनिंग एजेंट होता है। सिरका में नींबू का रस मिलाकर पाइप में डालें। इससे पाइप में जमा गंदगी साफ होगी और सिंक भी चमक उठेगा।
डिटर्जेंट का घोल
बेसिन का पाइट क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट का घोल तैयार करें। डिटर्जेंट के घोल में हार्पिक मिक्स करें और पाइप में डालें। पानी चलाकर क्लीन करें।
क्लीनिंग टिप्स
इन टिप्स से आप पाइप साफ करें। बर्तन धोने से पहले ही जूठन ही हटा दें। सिंक की नाली वाली जगह पर जाली लगवाएं, इससे कचरा अंदर नहीं जायेगा।
क्या वाकई मेनिफेस्ट करने से इच्छा होती है पूरी, जानें
Click Here