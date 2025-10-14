By Deepali Srivastava
पंखा साफ करने के 5 सरल तरीके
दीपावली की सफाई के दौरान घर के पंखे भी साफ जरूर किए जाते हैं। इनके ब्लेड्स में धूल, चिपचिपापन, गंदगी खूब जमा होती है।
पंखा
चलिए आपको बताते हैं पंखा साफ करने के 7 सरल और असरदार तरीके।
कैसे साफ करें
सबसे पहले पंखे को मेन स्वीच से बंद करें। 10 मिनट उसे ठंडा होने के लिए छोड़ें। फिर सफाई शुरू करें।
पंखा बंद करें
सबसे पहले गीले कपड़े से पंखे के ब्लेड्स पोछ लें। इससे धूल और गंदगी थोड़ी हट जाएगी।
गीला कपड़ा
पानी में बेकिंड सोडा घोल लें और कपड़ा इसमें डुबोएं। फिर इससे पंखा साफ करें। बेकिंग सोडा चिपचिपापन दूर करेगा।
बेकिंग सोडा
नींबू का रस
पानी में नींबू का रस और डिटर्जेंट पाउडर घोलें। इसे पंखे पर लगाकर क्लीन करें।
सिरका
धूल, चिपचपापिन और ब्लेड्स काले हो चुके हैं, तो सिरका से साफ करें। सिरका पानी में घोल लें और इससे सफाई करें।
गर्म पानी
गर्म पानी में नींबू रस, नमक, हार्पिक मिलाएं। इससे पंखा साफ करें। ब्लेड्स बिल्कुल चमक उठेंगे।
