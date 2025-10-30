By Deepali Srivastava
बालकनी के शीशे वाले दरवाजे साफ करने के 5 सरल तरीके
आजकल के घरों में बालकनी का दरवाजा शीशे का होता है। शीशे वाले दरवाजे पर बार-बार हाथ लगने से ये गंदा हो जाता है।
बालकनी के शीशे वाले दरवाजों को खोलने-बंद करने के कारण और गंदगी से दाग-धब्बे हो जाते हैं। फिर ये दाग आसानी से नहीं जाते हैं।
चलिए आपको बताते हैं बालकनी के शीशे वाले दरवाजे साफ करने के लिए क्या करें। इन्हें साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी।
1 कप सिरका लें और इसमें पानी मिलाएं। इस घोल को कपड़े में लगाकर शीशा साफ करें।
शीशे पर पानी के छिंटे मारें और फिर अखबार से सफाई करें। दाग-धब्बे बिल्कुल साफ हो जाएंगे।
गुनगुने पानी में नींबू और नमक का घोल बनाकर मिक्स करें। फिर इस पानी को शीशे पर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ें। इसके बाद साफ कपड़े से पोछें।
बेकिंग सोडा दाग-धब्बे को फौरन हटा देता है। गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा मिक्स करें। इस पानी में कपड़ा डुबोएं और शीशा साफ करें।
अगर कोई चीज नहीं है, तो पानी में डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। इस पानी में कपड़ा डुबोकर शीशा साफ करें। इसके बाद साफ सूखे कपड़े से पोछें।
