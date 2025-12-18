By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025
स्मॉग
में कार चलाने के
टिप्स
स्मॉग
में कार चलाने के कुछ जरूरी
टिप्स
जान लीजिए जो कि आपके बेहद काम आ सकते हैं।
काम के टिप्स
स्मॉग
में
विजिबिलिटी
बेहद कम हो जाती है ऐसे में हाई
स्पीड
में चलने की बजाय
स्लो
स्पीड
में
ड्राइव
करें।
स्लो
स्पीड
हाई-
बीम
के बजाय आपको लो-
बीम
लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए।
हेड
लाइट को लो-
बीम
पर
सेट
करेंगे तो लाइट बिखरेगी नहीं जिससे आपका
फोकस
अच्छा होगा।
लो-
बीम
लाइट
कार
ड्राइव
करते वक्त उचित दूरी बनाए रखिए जिससे
इमरजेंसी
ब्रेकिंग
की स्थिति में किसी तरह का नुकसान न हो।
उचित दूरी
विंडशील्ड
पर जमा धुंध हटाते रहना चाहिए जिससे
ड्राइव
करते वक्त
विजिबिलिटी
बेहतर रहे।
वाइपर
के इस्तेमाल के अलावा एसी को
डीफ्रॉस्ट
मोड
पर
सेट
करें।
विंडशील्ड
स्मॉग
के दौरान
ओवरटेक
करने से बचना चाहिए।
ओवरटेक
करना ही पड़े तो हमेशा सामने वाले ड्राइवर की
साइड
से ही ऐसा करें।
ओवरटेक से बचें
स्मॉग
में कार
ड्राइव
करते वक्त ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे रेडियो और
वीडियो
का इस्तेमाल न ही करें तो बेहतर होगा।
ध्यान भटकाने वाली चीजें
हालात ऐसे बन गए हैं कि
ड्राइव
ही नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में कार को रोड की
साइड
में खड़ा करें और पार्किंग
लाइट्स
ऑन
कर दें।
पार्किंग
लाइट्स
इसके बाद कार से बाहर निकलकर किसी सुरक्षित जगह खड़े हो जाना चाहिए न कि कार में बैठे रहना चाहिए।
कार में न बैठें
