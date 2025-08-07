By Deepali Srivastava
राखी के 1 दिन पहले घर पर करें क्लीनअप, मिलेगा निखार
राखी के दिन हर बहन चाहती हैं कि उसका चेहरा चमक रहा हो। इसके लिए लड़कियां त्योहार से एक दिन पहले पार्लर जाती हैं।
ग्लोइंग फेस
पार्लर जाकर महंगा और अच्छा फेशियल-क्लीनअप पैक करवाती हैं। लेकिन अगर आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है, तो घर पर करें।
फेशियल-क्लीनअप
आप राखी से 1 दिन पहले घर पर क्लीनअप कर सकती हैं। इसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे, समय कम लगेगा और निखार भी मिलेगा।
होम क्लीनअप
सबसे पहले क्लींजिंग करना होता है। इससे चेहरे की धूल, गंदगी साफ होती है। इसके लिए 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 स्पून बेसन मिक्स करके लगाएं। सूखने पर धोएं।
स्टेप 1
स्टेप 2
स्क्रब करने के लिए चावल का आटा लें और इसमें कच्चा दूध मिक्स करें। इससे चेहरे पर स्क्रब करें। फेस की डेड स्किन निकल जाएगी।
स्टेप 3
फेस मसाज करने के लिए एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें। इसमें 2 चम्मच दही और 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करें। इससे चेहरे की मसाज करें। 15 मिनट बाद धो लें।
स्टेप 4
अब नंबर है फेस पैक का। इसके लिए आप बेसन में, दूध, हल्दी, शहद मिक्स करें। इसे फेस पर अप्लाई करें और सूखने पर पानी से साफ करें।
स्टेप 5
फेस क्लीन करने के बाद चेहरे पर गुलाबजल या फिर कोई मॉइश्चराइजर लगाकर छोड़ दें।
साबुन न लगाएं
क्लीनअप करने के बाद कुछ देर तक साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल न करें। अगले ही दिन करें।
मिलेगा ग्लो
इन स्टेप्स को फॉलो कर आप घर पर आसानी से क्लीनअप कर सकती हैं। इससे आपको निखार मिलेगा।
