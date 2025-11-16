By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 16, 2025
LIVE HINDUSTAN News
शेर या बाघ: किसकी दहाड़ ज्यादा दूर तक सुनाई देती है?
शेर और बाघ दोनों को जंगल की शान माना जाता है।
ये दोनों जानवर बेहद खूंखार और डरावने होते हैं।
इनमें किसी भी जानवर के शिकार करने की ताकत होती है।
शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वहीं, बाघ भी कम बिल्कुल नहीं है।
शेर और बाघ दोनों की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है।
कई लोगों के मन में सवाल होगा कि शेर और बाघ में से ज्यादा दूर तक किसकी दहाड़ सुनाई देती है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।
शेर की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। शेर जंगल का असली बादशाह है।
शेर की दहाड़ की आवाज 3 से 4 किलोमीटर के दायरे तक सीमित नहीं रहती। यह दहाड़ इतनी पावरफुल होती है कि इसकी आवाज 5 मील दूर यानी करीब 8 किलोमीटर दूर तक जाती है।
वहीं, बाघ या टाइगर की बात करें तो उसकी दहाड़ शेर की तुलना में बहुत कम सुनाई देती है। बाघ की दहाड़ को 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर दूर से ही साफ सुना जा सकता है। इसकी दहाड़ से भी कई जानवर खतरे की घंटी मान सावधान हो जाते हैं।