By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 16, 2025

शेर या बाघ: किसकी दहाड़ ज्यादा दूर तक सुनाई देती है?

शेर और बाघ दोनों को जंगल की शान माना जाता है।

शेर और बाघ

ये दोनों जानवर बेहद खूंखार और डरावने होते हैं।

खूंखार जानवर

इनमें किसी भी जानवर के शिकार करने की ताकत होती है।

शिकार करने की ताकत

शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वहीं, बाघ भी कम बिल्कुल नहीं है।

जंगल का राजा है शेर

शेर और बाघ दोनों की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। 

किसकी दहाड़ ज्यादा दूर जाती है?

कई लोगों के मन में सवाल होगा कि शेर और बाघ में से ज्यादा दूर तक किसकी दहाड़ सुनाई देती है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं।

जानिए

शेर की दहाड़ दूर तक सुनाई देती है। शेर जंगल का असली बादशाह है।

जंगल का असली बादशाह शेर

शेर की दहाड़ की आवाज 3 से 4 किलोमीटर के दायरे तक सीमित नहीं रहती। यह दहाड़ इतनी पावरफुल होती है कि इसकी आवाज 5 मील दूर यानी करीब 8 किलोमीटर दूर तक जाती है।

8 किलोमीटर तक सुनाई देती है दहाड़

वहीं, बाघ या टाइगर की बात करें तो उसकी दहाड़ शेर की तुलना में बहुत कम सुनाई देती है। बाघ की दहाड़ को 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर दूर से ही साफ सुना जा सकता है। इसकी दहाड़ से भी कई जानवर खतरे की घंटी मान सावधान हो जाते हैं।

3 किलोमीटर तक बाघ की दहाड़

