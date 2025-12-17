By Dheeraj Pal
2026 के पहले दिन घर के मेन गेट पर बांधें ये 1 चीज, दूर होगी धन की कमी
साल 2026 आने में कुछ दिन बाकी है। हर किसी की चाहत होती है कि आने वाला साल सुख-समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित हो और घर धन-धान्य से भरा रहे।
नया साल
इसके लिए लोग ज्योतिष व वास्तु से जुड़े कई तरह के उपाय आजमाते हैं। एक ऐसा ही उपाय जुड़ा है तुलसी की जड़ से।
उपाय
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इसकी हर एक चीज शुभता का प्रतीक है।
पूजनीय पौधा
ऐसे में नए साल पर आप तुलसी की जड़ को प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा।
तुलसी की जड़
इसके अलावा पूरे साल धन की कमी दूर होगी। इसके अलावा इस उपाय को करने से घर को कभी भी बुरी नजर नहीं लगती है।
लाभ
बांधने का सही तरीका
इससे अलावा ऐसा घर धन-धान्य के भंडार से भरा रहता है। हालांकि इसके बांधने का सही तरीका पता होना चाहिए।
शुभ अवसर
ज्योतिषविदों के मुताबिक यह उपाय आप नए साल या किसी भी शुभ अवसर पर कर सकते हैं।
ऐसे बांधें
इसके लिए सबसे पहले सुखी हुई तुलसी का जड़ लें। इसे लाल कपड़ा में थोड़े चावल और सिक्के से बांध दें। इसे लाल कलावे से बांधे।
दाईं ओर बांधें
इस पोटली को मां लक्ष्मी के सामने रखें और पूजा करें। फिर इसे मेन गेट के दाईं ओर ऊपर बांधें। इससे घर में खुशियां दस्तक देगी।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
