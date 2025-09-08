By Mohit
इंडियन प्लेयर्स जिनकी उम्र 30 से ज्यादा

भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजार, अमित  मिश्रा, वरुण अरोन, ऋद्धिमान साहा ने साल 2025 में क्रिकेट के सभी फार्मैट से संन्यास लिया है।

2025 में संन्यास

क्रिकेटर्स आमतौर पर 35 की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। आज हम आपको टीम इंडिया के लिए खेलने वाले ऐसे प्लेयर्स की जानकारी दे रहे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है।

आइए जानते हैं

टी-20 और टेस्ट फार्मैट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा की उम्र 38 साल है। वे अब सिर्फ वनडे फार्मैट में खेलते हैं।

रोहित शर्मा

Video: ICC/FB

टी-20 और टेस्ट फार्मैट से संन्यास ले चुके विराट कोहली की उम्र 36 साल है।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की उम्र 31 साल है और वे तीनों फार्मैट में खेलते हैं।

जसप्रीत बुमराह

Photo: ICC/FB

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की उम्र 35 साल है। वे भी तीनों ही फार्मैट में एक्टिव हैं।

मोहम्मद शमी

Photo: ICC/FB

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की उम्र 31 साल है। वे भी तीनों फार्मैट में एक्टिव हैं। हालांकि उन्होंन अपना आखिरी टेस्ट मैच साल 2018 में खेला था।

हार्दिक पांड्या

Photo: ICC/FB

स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 36 साल के हैं। वे सिर्फ वनडे और टेस्ट फार्मैट में एक्टिव हैं।

रवींद्र जडेजा

Photo: ICC/FB

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की उम्र 33 साल है। वे तीनों फार्मैट में एक्टिव हैं।

केएल राहुल

Source: Insta

तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 31 साल के हैं तो करुण नायर और शार्दुल ठाकुर 33 साल के हैं। 

सिराज, नायर और ठाकुर

Source: Insta

