तैरने में माहिर यह जहरीला सांप, बिना खाए महीनों रह सकता है
दुनियाभर में हजारों प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। कहा जाता है कि सांप धरती पर तब से हैं, जब से मनुष्य भी नहीं हैं।
सांपों की कुछ प्रजातियां बहुत जहरीली होती हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं। हर प्रजाति के सांपों की अलग-अलग खासियत होती है।
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सांप की बात करेंगे, जो बेहद जहरीला होता है और पानी में तैरने में माहिर भी होते हैं।
यह कोई और नहीं बल्कि किंग कोबरा है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे जहरीले सांप में होती है।
किंग कोबरा की औसतन उम्र जंगल में 20 से 25 साल होती है।
हालांकि अगर इन्हें कैद में रखा जाए और सही देखभाल, भोजन और इलाज मिले तो यह 30 साल तक भी जी सकते हैं।
किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अंडे देने से पहले खुद घोंसला बनाता है।
मादा कोबरा, सूखे पत्तों और टहनियां में घोंसला बनाकर अंडों की सुरक्षा करती है और उनके फूटने तक पहरा देती है।
किंग कोबरा अपने शिकार के लिए नदी, दलदली इलाकों और जंगलों तक घूमता है।
एक बार भोजन करने के बाद यह हफ्तों या महीनों तक बिना खाए रह सकता है। इससे वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रह पाता है।
एक बार में कितने अंडे देती है किंग कोबरा?
