By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 23, 2025
हवा में ही उड़ता, सोता और खाता है ये अनोखा पक्षी!
दुनिया में कई तरह के अलग-अलग पक्षी देखने को मिलते हैं। कुछ अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं।
अनोखे पक्षी
आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताते हैं जो कि आसमान में उड़ते हुए सो लेता है, खाता है और करीब 10 महीने तक हवा में लगातार उड़ सकता है।
आसमान में होते हैं।
इस पक्षी का नाम है कॉमन स्विफ्ट। इसे 'एपस-एपस' के नाम भी जाना जाता है।
पक्षी का नाम
कॉमन स्विफ्ट नाम का यह पक्षी लगातार 10 महीने तक आकाश में उड़ सकता है। ये पक्षी आमतौर पर यूरोप में पाए जाते हैं।
यूरोप में पाए जाते हैं
यह काफी हद तक फिंक की तरह दिखाई देता है। यह अपनी स्पीड के साथ-साथ उड़ने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है।
कैसे दिखते हैं
बहुत सारे लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि आखिर यह सोता कैसे है। जबकि यह पक्षी 10 महीने तक लगातार उड़ने की क्षमता रखता है।
उड़ने की क्षमता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसके बाद नीचे उतरने के वक्त हल्की झपकी ले लेता है।
हल्की झपकी
कॉमन स्विफ्ट आसामान में उड़ते हुए ही कीटों को पकड़ लेते हैं और उनको अपना भोजन बनाते हैं।
भोजन
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पक्षी उड़ते हुए भी अपने पार्टनर के साथ संबंध बना सकते हैं।
पार्टनर संग संबंध
इसकी लंबी यात्रा की वजह से कॉमन स्विफ्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है।
वर्ल्ड रिकॉर्ड
