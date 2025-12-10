By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
एक बार में हाथी को मारने जितना जहर छोड़ता है यह सांप, जानें खूबियां
दुनिया में सबसे खतरनाक व जहरीले जीवों में से एक है सांप। इस धरती पर कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं।
जहरीला जीव
कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर वो इंसानों को काट लें, तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
काटने पर हो जाती है मृत्यु
लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सांप के बार में बताने जा रहे हैं, जिसके काटने पर हाथी की भी मृत्यु हो सकती है।
हाथी भी मर जाती है
जी हां, इस सांप का नाम है किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ही बार काटने से 500 मिलीग्राम तक जहर दे सकता है।
किंग कोबरा
इतना जहर 20 इंसानों या फिर एक पूरे बड़े हाथी को भी कुछ ही घंटे में मारने के लिए काफी है।
मारने के लिए काफी
किंग कोबरा की लंबाई की बता करें, तो यह 3 से 4 मीटर होता है। वहीं, कुछ दुर्लभ मामलों में 5.8 मीटर से भी ज्यादा लंबा होने की वजह से बड़ा डर पैदा करता है।
लंबाई
यह जैतून हरे से लेकर गहरे भूरे या फिर काले रंग का होता है। इस सांप पर अक्सर हल्के रंग की धारियां होती हैं।
कलर
जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपने लंबे और पतले फन को फैला कर खड़ा हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसे ओफियोफैगस कहा जाता है।
खतरा महसूस
किंग कोबरा का जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। यह अपने शिकार के नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है।
शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन
कई जगह ऐसे मामले देखे गए हैं कि अगर इस सांप ने हाथी के सूंड पर काट लिया तो हाथी कुछ ही घंटे में मर गया।
सूंड पर काटना
दुनिया के किन देशों में भी चलता है भारतीय रुपया?
Click Here