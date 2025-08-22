By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 22, 2025
इस सांप की उम्र होती है सबसे लंबी, होते हैं बेहद जहरीले
दुनियाभर में कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं और जहरीले नहीं होते हैं।
सांपों की प्रजातियां
ऐसे में आज हम आपको उस सांप के बारे में बताएंगे कि जो जहरीले होते हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। चलिए जानते हैं।
लंबी उम्र वाला सांप
दुनिया में पाई जाने वाली सांप की कई प्रजातियों में कोबरा प्रमुख और बेहद जहरीला सांप माना जाता है।
कोबरा
भारत में भी कोबरा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। एक्सपर्ट की मानें, तो आमतौर सांप के जीवन चक्र को तीन चरणों में विभाजित किया है।
जीवन चक्र
जिसमें पहला चक्र अंडा, दूसरा बच्चे और तीसरा वयस्क होता है। सांपों की अधिकांश प्रजातियां अंडे देती हैं।
अंडे देते हैं सांप
तीसरा चरण में सांप वयस्कता तक पहुंचते है। जिनके प्रजाति के अनुसार उम्र अलग-अलग होती है।
तीसरा चरण
कुछ सांप 2 साल में वयस्क हो जाते हैं, तो कुछ को 4 साल तक का समय लगता है।
वयस्क होने में समय
सांप की उम्र पूरी तरह उनकी प्रजाति, खानपान, वातावरण और पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है।
पारिस्थितिकी पर निर्भर
कुछ प्रजातियों की उम्र बेहद कम होती है, जो सिर्फ 8-10 साल तक जी पाती हैं। वहीं कुछ प्रजातियां 20-30 साल तक जीवित रह सकती हैं।
20 से 30 साल
किंग कोबरा का नाम दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांपों में लिया जाता है। इसकी जीवन अवधि अन्य प्रजातियों से अधिक होती है।
किंग कोबरा
