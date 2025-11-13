By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 13, 2025
धरती पर सूरज के बेहद पास है यह जगह, जानिए कितनी है दूरी?
धरती पर जीवन के लिए सूरज सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। उसकी रोशनी और गर्मी ही इंसान, पशु, पेड़-पौधों और पूरे पर्यावरण को संतुलित रखती है।
ऊर्जा का स्त्रोत
लेकिन क्या आपने जानते हैं कि धरती पर कौन सी जगह सूरज के सबसे करीब है?
करीब जगह
आमतौर पर लोग समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट ही वह स्थान होगा क्योंकि यह समुद्र तल से सबसे ऊंचा पर्वत है।
सबसे ऊंचा पर्वत
लेकिन नहीं, धरती पर सूरज के सबसे करीब स्थित है इक्वाडोर का चिंबोराजो पर्वत।
चिंबोराजो
यह पर्वत दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है और एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है।
ज्वालामुखी
दूर बिंदू
दिलचस्प बात यह है कि भले ही माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊंचा है, लेकिन पृथ्वी की आकृति यानी भूमध्यीय उभार के कारण चिंबोराजो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर बिंदु है।
वजह
यही वजह है कि यह सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है।
ऊंचाई
चिंबोराजो पर्वत समुद्र तल से लगभग 6263 मीटर (20549 फीट) ऊंचा है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी लगभग 6384 किलोमीटर है।
खासियत
यह जगह देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। यहां हवा बेहद पतली होती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
सूरज की सीधी किरणें इतनी तेज होती हैं कि बिना सनग्लासेस के आंखें खुली रखना नामुमकिन हो जाता है।
नामुमकिन
