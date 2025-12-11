By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

ऋतिक संग साक्षी धोनी की ये तस्वीर वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की वाइफ साक्षी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव रहती हैं।

खूब एक्टिव

Source: Insta

साक्षी ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।

तस्वीरें शेयर

Source: Insta

साक्षी की ये तस्वीरें साल 2000 से 2006 के बीच की हैं। साक्षी ज्यादात्तर तस्वीरों में स्कूल की ड्रेस में नजर आ रही हैं।

2000 से 2006

Source: Insta

धोनी की वाइफ ने उत्तराखंड के देहरादून स्थित प्रतिष्ठित वेल्हम गर्ल्स स्कूल से शिक्षा हासिल की है।

वेल्हम गर्ल्स स्कूल 

Source: Insta

साक्षी तस्वीरों में अपने साथियों के साथ स्कूल पिकनिक मनाते भी दिख रही हैं।

पिकनिक

Source: Insta

साक्षी इस तस्वीर में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन संग नजर आ रही हैं। साक्षी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है।

वायरल तस्वीर

Source: Insta

फोटो फिल्म कृष की शूटिंग के दौरान की है। साक्षी की क्यूटनेस देखते ही बन रही है।

साक्षी की क्यूटनेस

Source: Insta

बता दें कि साक्षी एक बेटी की मां हैं। धोनी संग साक्षी ने साल 2010 में शादी कर ली थी।

2010 में शादी

Source: Insta

धोनी अब सिर्फ आईपीएल में एक्टिव हैं। साक्षी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम सीएसके को चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

Source: Insta

मार्करम की वाइफ की तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजरें!

 Click Here