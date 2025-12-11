By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
ऋतिक संग साक्षी धोनी की ये तस्वीर वायरल
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
एमएस
धोनी की
वाइफ
साक्षी
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर खूब
एक्टिव
रहती हैं।
खूब
एक्टिव
Source: Insta
साक्षी ने
एकबार
फिर अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं जो कि
सोशल
मीडिया पर खूब
वायरल
हैं।
तस्वीरें शेयर
Source: Insta
साक्षी की ये तस्वीरें साल 2000 से 2006 के बीच की हैं। साक्षी
ज्यादात्तर
तस्वीरों में स्कूल की
ड्रेस
में नजर आ रही हैं।
2000 से 2006
Source: Insta
धोनी की
वाइफ
ने उत्तराखंड के
देहरादून
स्थित प्रतिष्ठित
वेल्हम
गर्ल्स
स्कूल से शिक्षा हासिल की है।
वेल्हम
गर्ल्स
स्कूल
Source: Insta
साक्षी तस्वीरों में अपने साथियों के साथ स्कूल
पिकनिक
मनाते भी दिख रही हैं।
पिकनिक
Source: Insta
साक्षी इस तस्वीर में
बॉलीवुड
एक्टर
ऋतिक
रोशन संग नजर आ रही हैं। साक्षी की ये तस्वीर
सोशल
मीडिया पर
वायरल
है।
वायरल तस्वीर
Source: Insta
फोटो फिल्म
कृष
की शूटिंग के दौरान की है। साक्षी की
क्यूटनेस
देखते ही बन रही है।
साक्षी की
क्यूटनेस
Source: Insta
बता दें कि साक्षी एक बेटी की मां हैं। धोनी संग साक्षी ने साल 2010 में शादी कर ली थी।
2010 में शादी
Source: Insta
धोनी अब सिर्फ
आईपीएल
में
एक्टिव
हैं। साक्षी
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम
सीएसके
को
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
मार्करम
की
वाइफ
की तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजरें!
Click Here