ऋतिक संग साक्षी धोनी की ये तस्वीर वायरल

धोनी अब सिर्फ

आईपीएल

में

एक्टिव

हैं। साक्षी

अक्सर

स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम

सीएसके

को

चीयर

करते हुए नजर आती रहती हैं।