By Mohit
PUBLISHED Oct 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

1 नवंबर से बैंक खातों के लिए ये नया नियम

बैंक खाताधारक हैं तो ये खबर आपके काम की है। बैंक खातों से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा है।

काम की खबर

ये नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। अब 1 नवंबर से बैंक खाताधारक और लॉकर के लिए चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे।

चार नॉमिनी

इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कस्टमर के न रहने पर पैसा मिलने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नहीं होगी परेशानी

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 23 अक्टूबर को इसबारे में जानकारी दी है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि इससे क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आसान और पारदर्शी होगी।

मिनिस्ट्री ने दी जानकारी

ग्राहक चाहें तो हर नॉमिनी का अलग-अलग फीसदी हिस्सा (कुल 100%) तय कर सकते हैं।

अलग से हिस्सा

आपको बता दें कि नॉमिनी एक ऐसा शख्स होता है कि जिसे बैंक खाताधरक अपनी इच्छा के अनुसार नामित करता है।

क्या होता है नॉमिनी?

ऐसे में जब खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर अमाउंट या संपत्ति को बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसे सौंपा जा सके।

फायदा है ये

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आम तौर पर परिवार के सदस्यों को ही खाताधारक अपना नॉमिनी बनाते हैं।

परिवार के सदस्य

ग्राहक नया बैंक खाता खोलते हुए नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। वहीं बैंक खाता पुराना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से  नॉमिनी जोड़ सकते हैं।

कैसे जोड़ते हैं?

नॉमिनी जोड़ने के बाद ग्राहक उसे हटाना चाहे या उसके बदले किसी और को नॉमिनी बनाना चाहे तो ऐसा भी तय प्रक्रिया को फॉलो करके किया जा सकता है।

हटा भी सकते हैं

