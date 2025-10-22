By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 22, 2025
दुनिया की सबसे गहरी झील, समा सकते हैं 22 से अधिक कुतुब मीनार
दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत झीलें मौजूद हैं। लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे गहरी झील के बारे में जानते हैं।
गहरी झील
यूनेस्को और हाउ स्टफ वर्क्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिय में मौजूद लेक बैकाल है।
बैकाल लेक
गहरी होने के साथ-साथ ये दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है।
पुरानी झील
ये झील 5387 फीट यानी 1642 मीटर गहरी है। ये धरती पर सबसे बड़ा ताजे पानी का लेक भी है।
गहराई
माना जाता है कि लेक बैकाल में धरती का 1/5 हिस्सा ताजे पानी का है।
ताजा पानी
इस झील का पानी इतना साफ है कि आपको आसानी से 40 मीटर अंदर तक बाहर से दिख जाएगा।
साफ पानी
इस लिहाज से इसे दुनिया का सबसे साफ पानी वाला लेक भी माना जाता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट
इस झील में और इसके आसपास करीब 3700 प्रजाति के जानवर और पेड़-पौधे रहते हैं। इनमें से 80 फीसदी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं।
प्रजाति
वहीं, भारत की बात करें, तो सबसे गहरी झील मानसबल झील है, जो जम्मू-कश्मीर में स्थित है।
भारत की गहरी झील
यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। मानसबल झील की गहराई लगभग 13 मीटर है।
13 मीटर गहराई
