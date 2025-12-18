By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
IPL ऑक्शन के बाद कुछ ऐसी है RCB टीम
आईपीएल
मिनी
ऑक्शन
के बाद
रॉयल
चैलेंजर
बेंगलुरु
(
आरसीबी
) की टीम अब
कैसी
नजर आ रही है आइए जान लेते हैं।
चलिए जानते हैं
आईपीएल
2026 के लिए
आरसीबी
की टीम में 8 विदेशी सहित कुल 25 खिलाड़ी हैं।
कुल 25 खिलाड़ी
फास्ट
बॉलिंग
ऑलराउंडर
वेंकटेश
अय्यर
अब
आरसीबी
टीम का हिस्सा हैं।
वेंकटेश
अय्यर
Photo: RCB/Insta
मिनी
ऑक्शन
में
फ्रेंचाइजी
ने सात्विक
देसवाल
,
जैकब
डफी
और
मंगेश
यादव को भी खरीदा।
मंगेश
यादव
Photo: RCB/Insta
रजत
पाटीदार
बतौर कप्तान पिछले साल की तरह ही नए सीजन में कमान संभालते नजर आने वाले हैं।
पाटीदार
Photo: RCB/Insta
वहीं
स्टार
बैटर
विराट
कोहली
पहले ही
रिटेन
किए जा चुके थे। टीम में
देवदत्त
पडिक्कल
,
फिल
साल्ट
,
जीतेश
शर्मा,
क्रुणाल
पांड्या
भी हैं।
स्टार बैटर
Photo: RCB/Insta
टीम में स्वप्निल सिंह,
टिम
डेविड
,
रोमारियो
शेफर्ड
,
जैकब
बैथेल
, जोश
हेजलवुड
, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार,
नुवान
तुषारा
भी हैं।
गेंदबाजी सेक्शन
Photo: RCB/Insta
इनके अलावा
आरसीबी
की टीम में
रसिख
सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा,
जॉर्डन
कॉक्स
, सात्विक
देसवाल
,
विकी
ओस्टवाल
,
कनिष्क
चौहान
और विहान
मल्होत्रा
भी हैं।
ये भी शामिल
Photo: RCB/Insta
आपको बता दें कि
आरसीबी
की टीम ने 18वें सीजन का खिताब अपने नाम किया था।
बीते साल
Photo: RCB/Insta
ICC Rankings:
टॉप-8
T20
बैटर
की
लिस्ट
Click Here