By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

IPL ऑक्शन के बाद कुछ ऐसी है RCB टीम

आईपीएल मिनी ऑक्शन के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम अब कैसी नजर आ रही है आइए जान लेते हैं।

चलिए जानते हैं

आईपीएल 2026 के लिए आरसीबी की टीम में 8 विदेशी सहित कुल 25 खिलाड़ी हैं।

कुल 25 खिलाड़ी

फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर अब आरसीबी टीम का हिस्सा हैं।

वेंकटेश अय्यर

Photo: RCB/Insta

मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी ने सात्विक देसवाल, जैकब डफी और मंगेश यादव को भी खरीदा।

मंगेश यादव

Photo: RCB/Insta

रजत पाटीदार बतौर कप्तान पिछले साल की तरह ही नए सीजन में कमान संभालते नजर आने वाले हैं।

पाटीदार

Photo: RCB/Insta

वहीं स्टार बैटर विराट कोहली पहले ही रिटेन किए जा चुके थे। टीम में देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जीतेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या भी हैं।

स्टार बैटर

Photo: RCB/Insta

टीम में स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बैथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा भी हैं।

गेंदबाजी सेक्शन

Photo: RCB/Insta

इनके अलावा आरसीबी की टीम में रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, सात्विक देसवाल, विकी ओस्टवाल, कनिष्क चौहान और विहान मल्होत्रा भी हैं।

ये भी शामिल

Photo: RCB/Insta

आपको बता दें कि आरसीबी की टीम ने 18वें सीजन का खिताब अपने नाम किया था।

बीते साल

Photo: RCB/Insta

ICC Rankings: टॉप-8 T20 बैटर की लिस्ट

 Click Here