By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ऐसी दिखती है लियोनेल मेस्सी की फैमिली

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सीजीओएटी भारत दौरा 2025' के लिए तीन दिन में चार शहरों की विजिट पर हैं।

भारत दौरे पर हैं

मेस्सी के इस दौरे की जमकर चर्चा है। मेस्सी साथी खिलाड़ी लुइज सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ भारत आए हैं

जमकर चर्चा

आज हम आपको मेस्सी की फैमिली से मिलवा रहे हैं जिन्हें वे सुपर लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं

लग्जरी लाइफ

मेस्सी की वाइफ का नाम एंटोनेला रोक्कुजो है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैंवे पेशे से मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हैं

ये हैं वाइफ

एंटोनेला रोक्कुजो संग मेस्सी ने साल 2017 में शादी कर ली थीइस कपल के तीन बेटे हैं

तीन बेटे

बेटों के नाम थियागो, माटेओ और सिरो हैपिता की तरह तीनों ही बेटे भी काफी स्टाइलिश हैं

काफी स्टाइलिश

एंटोनेला ने 2012 में थियागो, 2015 में माटेओ और 2018 में सिरो को जन्म दिया था

कब कब जन्मे

मेस्सी को जब भी खेल से फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों संग अलग-अलग जगह पर समय व्यतीत करते हैं

फुर्सत मिलते ही

वहीं बच्चे और वाइफ भी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर मेस्सी को जमकर चीयर करते हुए नजर आते रहते हैं

करते हैं चीयर

