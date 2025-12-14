By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025
ऐसी दिखती है लियोनेल मेस्सी की फैमिली
अर्जेंटीना
के
स्टार
फुटबॉलर
लियोनेल
मेस्सी
‘
जीओएटी
भारत दौरा 2025' के लिए तीन दिन में चार शहरों की
विजिट
पर हैं।
भारत दौरे पर हैं
Source: Insta
मेस्सी
के इस दौरे की जमकर चर्चा है।
मेस्सी
साथी खिलाड़ी
लुइज
सुआरेज
और
रोड्रिगो
डी
पॉल
के साथ
भारत
आए
हैं
।
जमकर चर्चा
Source: Insta
आज
हम
आपको
मेस्सी
की
फैमिली
से
मिलवा
रहे
हैं
जिन्हें
वे
सुपर
लग्जरी
लाइफ
मुहैया
करवाते
हैं
।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
मेस्सी
की
वाइफ
का
नाम
एंटोनेला
रोक्कुजो
है
जो
कि
बला
की
खूबसूरत
और
ग्लैमरस
हैं
।
वे
पेशे
से
मॉडल
हैं
और
सोशल
मीडिया
पर
खूब
पॉपुलर
हैं
।
ये हैं वाइफ
Source: Insta
एंटोनेला
रोक्कुजो
संग
मेस्सी
ने
साल
2017
में
शादी
कर
ली
थी
।
इस
कपल
के
तीन
बेटे
हैं
।
तीन बेटे
Source: Insta
बेटों
के
नाम
थियागो
,
माटेओ
और
सिरो
है
।
पिता
की
तरह
तीनों
ही
बेटे
भी
काफी
स्टाइलिश
हैं
।
काफी स्टाइलिश
Source: Insta
एंटोनेला
ने
2012
में
थियागो
, 2015
में
माटेओ
और
2018
में
सिरो
को
जन्म
दिया
था
।
कब कब जन्मे
Source: Insta
मेस्सी
को
जब
भी
खेल
से
फुर्सत
मिलती
है
तो
वे
वाइफ
और
बच्चों
संग
अलग-अलग
जगह
पर
समय
व्यतीत
करते
हैं
।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
वहीं
बच्चे
और
वाइफ
भी
अक्सर
स्टेडियम
पहुंचकर
मेस्सी
को
जमकर
चीयर
करते
हुए
नजर
आते
रहते
हैं
।
करते हैं चीयर
Source: Insta
