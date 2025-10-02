By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 02, 2025
ये है दुनिया की सबसे महंगी चाय, लाखों में है कीमत
भारतीय चाय पीने के खूब शौकीन हैं। सुबह की चुस्की से लेकर शाम की गपशप तक, बिना चाय के दिन अधूरा सा लगता है।
चाय के शौकीन
लेकिन क्या आपको बता है की दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
सबसे महंगी चाय
दुनिया की सबसे महंग चाय चीन की Da Hong Pao (दाहोंग पाओ) है।
दा होंग पाओ चाय
इस चाय की कीमत करीब 12 लाख रुपये प्रति किलो तक बताई जाती है।
कीमत
इस चाय को धरती की सबसे महंगी चाय का दर्जा हासिल है और इसे पीना आम इंसान के लिए किसी सपने जैसा है।
दर्जा
दाहोंग पाओ एक ऑलॉन्ग चाय है, जो चीन के वूई पहाड़ों की घाटियों में उगाई जाती है।
कहां उगाई जाती है
इसका खास मजा इसकी उम्रदराज ‘मदर प्लांट्स’ में है, जो सैकड़ों साल पुरानी हैं।
मदर प्लांट्स
इन पेड़ों की पत्तियां बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उगती हैं और इन्हें हाथ से तोड़ा जाता है।
पत्तियां
फिर इन पत्तियों को खास तरीके से सुखाया जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा और खुशबूदार बन जाता है।
स्वाद
2006 के बाद सरकार ने इन पुराने पेड़ों से पत्तियां तोड़ने पर रोक लगा दी, जिससे ये चाय और भी rare हो गई।
रोक
