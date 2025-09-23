By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

ये है दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा, जानें कहां पाया जाता है?

दुनिया में अनगिनत प्रजातियों के कीड़े धरती पर मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कौन सा है?

महंगा कीड़ा

ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे कीड़े के बारे में बताएंगे जिसे बेचकर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कार खरीद सकते हैं।

खरीद सकते हैं कारें

इस कीड़े का नाम स्टेग बीटल, जिसे दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है। इसकी कीमत ₹75 लाख तक पहुंच सकती है। इसकी कुछ दुर्लभ लगभग ₹75 लाख में बिकी हैं।

कीड़ा और कीमत

इसकी दुर्लभता, अनोखी बनावट और सांस्कृतिक महत्व ने इसे कलेक्टर्स और कीट प्रेमियों के बीच स्टेटस सिंबल बना दिया है।

सिंबल

स्टेग बीटल में 1200 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जो मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं।

कहां मिलता है

भारत में यह असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी घाट के जंगलों में मिलता है।

भारत में भी

नर 35-75 मिमी और मादा 30-50 मिमी लंबी होती है। इनका वजन 2-6 ग्राम और औसत जीवनकाल 3-7 वर्ष होता है।

लंबाई व वजन

स्टेग बीटल की कई प्रजातियां विश्व भर में दुर्लभ है। जंगल कटाई और आवास विनाश के कारण इनकी संख्या घट रही है।

घट रही संख्या

जापान जैसे देशों में स्टेग बीटल को पालतू जानवर और स्टेटस सिंबल माना जाता है। वहां 3 लाख से अधिक लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं और बीटल फाइटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होती है।

पालतू जानवर

जापान और अन्य एशियाई संस्कृतियों में स्टैग बीटल को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता हैष कुछ का मानना है कि इसे रखने से रातोंरात धन प्राप्त होता है।

मान्यताएं

शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें

 Click Here