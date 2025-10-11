By Dheeraj Pal
ये है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, रेलगाड़ी में है 8 इंजन
भारतीय की सबसे लंबी ट्रेन ‘रुद्रास्त्र’ है। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इसमें 354 वैगन लगे हुए हैं।
भारत की लंबी ट्रेन
इसे 7 इंजन मिलकर खींचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है?
दुनिया की लंबी ट्रेन
दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का खिताब आस्ट्रेलिया में चलने वाली द ऑस्ट्रेलियन बीएचपी आयरन ओर है। यह भी मालगाड़ी है।
ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन
द ऑस्ट्रेलियन बीएचपी आयरन ओर ट्रेन की लंबाई 7.3 किलोमीटर. इसमें 682 डिब्बे लगे हैं।
लंबाई और डिब्बे
इस ट्रेन की लंबाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 22 एफिल टावर समा सकते हैं।
खासियत
इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए एक-दो इंजन से तो काम चलने से रहा।
इंजन
यही वजह है कि इसे 8 इंजन मिलकर खींचते हैं। पूरी ट्रेन में 5648 पहिए लगे हैं।
8 इंजन
इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज है।
रिकॉर्ड्स
यह न केवल दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है बल्कि, यह संसार की सबसे भारी रेलगाड़ी भी है और इसका वजन एक लाख टन से ज्यादा है।
वजन
ऑस्ट्रेलिया के यांडी माइन से पोर्ट हेडलैंड बीच चलने वाली यह ट्रेन 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें उसे 10 घंटे का वक्त लगता है।
दूरी
ट्रेन में कितना वजन सामान ले जा सकते हैं?
