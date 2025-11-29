By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 29, 2025
इस तरह बनाएंगे तो 100% कभी नहीं फटेगी गुड़ की चाय
सर्दियां आते ही गुड़ के चाय की याद आने लगती है। गुड़ की चाय सर्दियों में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। सर्दियों में गुड़ की चाय पीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन गुड़ की चाय बनाए कैसे यह एक बड़ा सवाल है।
गुड़ की चाय
असल में शक्कर की तुलना में गुड़ की चाय बनाने की विधि अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुड़ की चाय शक्कर की चाय के तरीके से बनाएंगे तो वह फट जाएगी।
अलग-अलग विधियां
किस तरीके से गुड़ की चाय बनाएं ताकि वह फटे नहीं, यह सवाल कई लोगों के जहन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
गुड़ की चाय बनाने का सही तरीका
यूट्यूबर मंजू राव ने परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की रेसिपी शेयर की है। उन्होंने गुड़ की चाय ना फटने का एक अचूक उपाय बताया है। उनकी गारंटी है कि इस ट्रिक को अपनाने से गुड़ की चाय कभी फटेगी नहीं।
मंजू राव ने बताई रेसिपी
यूट्यूबर मंजू राव बताती हैं कि सबसे पहले पानी और गुड़ के मिश्रण को सही अनुपात में पकाना जरूरी है। मंजू राव के अनुसार, 3 कप चाय के लिए, पैन में डेढ़ कप पानी डालकर गर्म होने दें। अगर कम दूध वाली चाय पसंद करते हैं, तो 2 कप पानी भी ले सकते हैं।
पानी और गुड़ का सही अनुपात
पानी में उबाल आने पर चाय पत्ती और गुड़ डालें। मंजू राव के मुताबिक, चीनी की तुलना में गुड़ की मात्रा अधिक रखनी होगी, क्योंकि गुड़ चीनी जितना मीठा नहीं होता। गुड़ को अच्छी तरह से पानी में घुलने और रंग छोड़ने दें।
गुड़ को पानी में उबलते हुए घुलने दें
चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए इलायची, लौंग और काली मिर्च को पहले कूट लें। अब इसी मसाले में अदरक का टुकड़ा और तुलसी के पत्ते डालें।
स्वादिष्ट बनाने के लिए ये भी करें
मंजू राव के अनुसार, चाय फटने का कारण तापमान का अंतर होता है। जिस समय एक चूल्हे पर चाय का मिश्रण उबल रहा हो, उसी समय दूसरे चूल्हे पर दूध को गर्म होने के लिए रख दें। दूध को सिर्फ गर्म नहीं करना है, बल्कि उसे उबाल आने तक अच्छे से गर्म करना है।
दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करें
मंजू राव कहती हैं जब गर्म गुड़ का मिश्रण ठंडे या गुनगुने दूध के संपर्क में आता है, तो गुड़ के एसिडिक गुण दूध को फाड़ देते हैं। लेकिन उबलता हुआ दूध डालने पर चाय नहीं फटती है।
उबलता हुआ दूध डालने से नहीं फटती है चाय
उबलते हुए दूध को उबलते हुए गुड़ और चायपत्ती के मिश्रण में मिक्स करके आवश्यकतानुसार उबाल लें। आपकी चाय तैयार है। इस तरीके से कभी चाय फटेगी नहीं।