By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
ये है 3 राजधानी वाला दुनिया का इकलौता देश!
हर एक देश की एक राजधानी होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिनकी एक से अधिक राजधानियां हैं।
एक से अधिक राजधानियां
जैसे कि श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है।
उदाहरण
इसी तरह चिली की भी दो राजधानियां हैं, जिनमें से मूल राजधानी सैंटियागो और दूसरी वालपराइसो है।
अन्य देश
लेकिन दुनिया में केवल एक ही देश है जिसकी तीन राजधानियां हैं। चलिए इस देश के बारे में जानते हैं।
3 राजधानियों वाला देश
दुनिया का इकलौता तीन राजधानियां वाला देश कोई और नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य है।
दक्षिण अफ्रीका
इसकी तीन राजधानियां प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोन्टेन में हैं।
नाम
यह दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है और इसमें राष्ट्रपति से लेकर मंत्रिमंडल तक सरकार का पूरा कार्यकारी पैनल मौजूद है।
प्रिटोरिया
देश की विधायी राजधानी के रूप में माना जाने वाला केप टाउन नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंस के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका की नेशनल असेंबली का घर है।
केप टाउन
फ्री स्टेट प्रांत में स्थित, ब्लोमफोन्टेन रणनीतिक रूप से दक्षिण अफ्रीका के ठीक केंद्र में स्थित है और देश की न्यायिक राजधानी है।
ब्लोमफोन्टेन
सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? जानकर हो जाएंगे हैरान
Click Here