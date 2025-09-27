By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 27, 2025
ये हैं दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी
वर्तमान समय में दुनिया भर में कई मुद्राएं यानी करेंसी प्रचलन में हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनकी उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी और आज भी वे समान रूप से मान्य हैं।
ऐसे में आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे पुरानी करेंसी का बारे में बताने जा रहे हैं।
दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा के रूप में ब्रिटिश पाउंड को पहचाना जाता है। इसकी शुरुआत 775 ईस्वी में 240 चांदी के सिक्कों से हुई, जो एक पाउंड चांदी के बराबर था।
ब्रिटिश पाउंड
दूसरे नंबर पर सर्बियाई दिनार है, जिसकी शुरुआत 1214 में स्टीफन प्रथम के शासनकाल में हुई थी। यह रोमन दिनार से प्रेरित था और इसे चांदी में जारी किया गया था।
सर्बियाई दिनार
रूसी रूबल की शुरुआत चांदी के टुकड़े से हुई। पीटर द ग्रेट ने 1704 में इसे आधुनिक बनाया और बाद में यह दुनिया की पहली दशमलव मुद्रा बन गई।
अमेरिकी डॉलर स्पेनिश डॉलर और ऑस्ट्रियन थैलर से प्रेरित है। इसे 1785 में आसान लेनदेन के लिए दशमलव प्रणाली के साथ आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
अमेरिकी डॉलर
हैती की फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद हैतीयन गौर्ड को अपनाया गया। इसका नाम 'गौर्ड' के नाम पर रखा गया।
हैतीयन गॉर्ड
दरअसल यह स्थानीय लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी यह दो शताब्दी से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल में है।
1833 में शुरू किया गया फॉकलैंड आइलैंड्स पाउंड, फॉकलैंड आइलैंड्स की मुद्रा है और इसका इस्तेमाल आज भी वहां के वित्तीय लेन-देन में होता है।
फॉकलैंड पाउंड
1844 में अपनाया गया डोमिनिकन पेसो, डोमिनिकन रिपब्लिक की मुद्रा है और यह आज भी वहां इस्तेमाल की जाती है।
