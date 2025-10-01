By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 01, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Trending

दुनिया का सबसे अनोखा देश, जिसकी नहीं है कोई राजधानी?

दुनिया में कुल 195 देश हैं, जिनकी अपनी एक राजधानी होती है. राजधानी एक ऐसा शहर भी होता है, जहां पर संबंधित सरकार के दफ्तर होते है।

कुल देश

किसी भी देश की राजधानी उसका दिल होती है और वहीं से देश का संचालन भी होता है। जैसे कि भारत में दिल्ली से देश में शासन चलाया जाता है।

राजधानी

दुनिया में हर देश की एक राजधानी जरूर होती है, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है।

नहीं है कोई राजधानी

यह देश माइक्रोनेशिया के दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे नॉरू के नाम से भी जानते हैं।

देश का नाम

यही दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी कोई राजधानी नहीं है।

एकमात्र देश

इतिहासकारों की मानें तो यहां पर पारंपरिक रूर से 12 जनजातियों का शासन हुआ करता था।

जनजातियां

इस देश के झंडे में भी इस बात का असर दिखाई देता है। यहां के लोग जंगल से मिलने वाले खनिज से खूब कमाई करते थे।

कमाई का जरिया

हालांकि अब यहां पर नारियल उगाकर लोग अपना गुजारा करते हैं।

गुजारा

यहां बहुत कम जनसंख्या है और यहां के लोग कॉमनवेल्थ गेम्स व ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेते हैं। यहां का मुख्य शहर यारेन है।

कम जनसंख्या

हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह भले ही इतना छोटा सा देश हो, लेकिन यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।

एयरपोर्ट भी है

यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं?

 Click Here