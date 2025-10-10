By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10, 2025
ये है सबसे आलसी सांप, पर अटैक करता है खतरनाक
धरती पर कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। हर एक सांप की अपनी खासियत होती है।
सांप की खासियत
कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और तेज तर्रार होते हैं और कुछ बेहद आलसी।
बेहद आलसी
आज हम आपको एक ऐसे ही सांप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद आलसी होते हैं, पर अटैक करने में बेहद माहिर होते हैं।
अटैक में माहिर
इतना ही नहीं, इन्हें अपने भोजन के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है।
भोजन के लिए इंतजार
सांपों का यह स्वभाव उनकी शारीरिक बनावट, शिकार करने की रणनीति, और आवास के अनुसार होता है।
सांप का स्वभाव
ये सांप बड़े और भारी होते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों या जमीन पर आराम करते हुए पाए जाते हैं।
बोआ कंस्ट्रिक्टर
शिकार करने के लिए वे अचानक हमला करते हैं और अपने शिकार को लपेटकर दम घोंटते हैं।
शिकार
आलसी सांप में पाइथन का नाम आता है। ये बड़े और भारी सांप होते हैं। अधिकतर समय सुस्त अवस्था में रहते हैं। पर शिकार को पकड़ने के लिए अचानक हमला करते हैं।
पाइथन
गबून वाइपर अपने भारी शरीर और सुस्त स्वभाव के लिए जाना जाता है।
गबून वाइपर
यह सांप जमीन पर या पत्तियों के बीच आराम करता है और शिकार को पकड़ने के लिए घातक प्रहार करता है।
घातक प्रहार
