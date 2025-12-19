By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 19, 2025
ये है भारत की सबसे महंगी सब्जी, ये है कीमत!
महंगे खाने-पीने की चीजों की जब भी बात आती है, तो जेहन में सोने की परत वाली मिठाइयां या फिर महंगे फल ही आते हैं।
लेकिन भारत में कुछ ऐसी सब्जियां हैं, जो इतनी महंगी कि कीमती सामान खरीद सकते हैं।
हॉप शूट्स काफी महंगी सब्जी है। यह न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सबसे महंगी सब्जियों में से एक है।
भारतीय बाजारों में इसकी कीमत 85000 से 100000 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है।
यह मुख्य रूप से बिहार और हिमाचल प्रदेश के कुछ सीमित इलाकों में पाए जाते हैं।
इसकी खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यह पौधे सीधी कतारों में नहीं उगते, इस वजह से मशीनों से कटाई करना नामुमकिन हो जाता है।
किसानों को हर हॉप शूट्स को अलग-अलग ढूंढ कर हाथ से तोड़ना पड़ता है।
इसमें ह्यूमुलोन और लुपोलोन जैसे प्राकृतिक एसिड होते हैं। इसलिए यह ज्यादा महंगा बिकता है।
यह दोनों एसिड कैंसर कोशिकाओं और टीबी जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
गुच्छी मशरूम सबसे महंगी प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जी है। इसकी कीमत ₹30000 से ₹40000 प्रति किलोग्राम के बीच है।
