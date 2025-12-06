By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
ये है भारत की सबसे लंबी फ्लाइट, 17 घंटे का सफर
देश-दुनिया में यात्रा के लिए लोग सबसे ज्यादा बस, ट्रेन और प्लेन का इस्तेमाल करते हैं।
यात्रा
हालांकि, समय बचाने के लिए लोग प्लेन से ही सफर करना पसंद करते हैं।
लंबे सफर के लिए
इनमें कई तरह के विमान शामिल होते हैं। भारत में भी डोमेस्टिक और इंटरनेशन फ्लाइटें दोनों उड़ाने भरती हैं।
फ्लाइट्स
Insta:
aasthaa.s30
भारत में सबसे लंबी घरेलू उड़ान वर्तमान में दिल्ली और पोर्ट ब्लेयर के बीच है, जो लगभग 2482 किलोमीटर लंबी है।
लंबी घरेलू उड़ान
लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत से उड़ने वाली सबसे लंबी फ्लाइट कौन सी है? चलिए इस बारे में जानते हैं।
सबसे लंबी फ्लाइट
भारत की सबसे लंबी फ्लाइट 14 हजार किलोमीटर की यात्रा करती है।
दूरी
सबसे लंबी दूरी तय करने वाली फ्लाइट बेंगलुरु से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक उड़ती है।
कहां से कहां तक
यह फ्लाइट एयर इंडिया की है। यह फ्लाइट हिंद और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ती है।
एयर इंडिया
इस फ्लाइट को सफर पूरा करने में तकरीबन 17 घंटे 40 मिनट का समय लगता है।
सफर का समय
उत्तर प्रदेश का वो जिला, जो दो राज्यों में आता है
Click Here