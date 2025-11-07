By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

शादी की उम्र में ऐसी दिखती थीं विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ

विकास दिव्यकीर्ति का नाम देश के जाने माने शिक्षकों में लिया जाता है।

विकास दिव्यकीर्ति

Pic Credit: Social Media

वे दृष्टि आईएएस के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

दृष्टि IAS के संस्थापक

Pic Credit: Social Media

विकास दिव्यकीर्ति ने लव मैरिज की है। उन्होंने तरुणा वर्मा से शादी की थी।

लव मैरिज

Pic Credit: Social Media

विकास दिव्यकीर्ति और तरुणा वर्मा एक बेटे के माता-पिता हैं।

एक बेटे के माता-पिता

Pic Credit: Social Media

तरुणा वर्मा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं।

इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं वाइफ

Pic Credit: Social Media

वे अपनी तस्वीरें फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।

तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

तरुणा वर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने उन दिनों की तस्वीरें भी साझा की हैं, जब शादी के लिए पहली बार उनकी तस्वीर खींची गई थी।

शादी के लिए तस्वीरें

Pic Credit: Social Media

उनकी इन तस्वीरों को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं।

फैंस कर रहे पसंद

Pic Credit: Social Media

बता दें कि विकास दिव्यकीर्ति की वाइफ तरुणा वर्मा अपने पति की तरह ही काफी पढ़ी-लिखी हैं।

काफी पढ़ी-लिखी हैं तरुणा वर्मा

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा को 1 ODI मैच के लिए कितने लाख रुपये मिलते हैं?

 Click Here