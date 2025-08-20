By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 20, 2025
रात में पढ़ाई करते समय ऐसे करें फोकस
रात में पढ़ाई करते हैं, तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे बड़ी परेशानी नींद से होती है।
सबसे बड़ी परेशानी
रात में पढ़ाई करते वक्त नींद आती है जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है और हमारा सिलेबस पीछे होता चला जाता है।
पीछे हो जाता है सिलेबस
ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिन्हें आजमाकर आप रात की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।
पढ़ाई के टिप्स
अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो आलस आ जाता है जिसकी वजह से नींद आने लगती है। ऐसे में जब भी पढ़ाई करें कुर्सी और मेज पर करें।
कुर्सी पर करें पढ़ाई
इससे दिमाग तो अलर्ट रहता ही है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। वहीं, बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कई बार लेट भी जाते हैं और पढ़ाई का टाइम बर्बाद हो जाता है।
दिमाग रहता है अलर्ट
रात में अच्छी पढ़ाई करने के लिए खाने का विशेष ध्यान दें। क्योंकि अगर आप ज्यादा भारी खाना खा लेते हैं तो आपको नींद आने लगती है।
भारी खाना न खाएं
ऐसे में आपको भारी खाना खाने से बचना चाहिए। हल्का खाना ही खाएं। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और रात में पढ़ाई में भी मन लगेगा।
हल्का खाएं
जब आप पढ़ाई करते हैं तो इसमें पानी का भी अच्छा रोल होता है। पानी आपके जगने की क्षमता को बढ़ाता है।
पानी पीएं
अगर आप लगातार बैठकर कई घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं तो कमरे में ही वॉक कर सकते हैं।
थोड़ा वॉक करें
